Scheidsrechter Brych had de wedstrijd niet altijd even goed onder controle. — © BELGA

Eén bliksemschicht van de voet van Thorgan Hazard was voldoende voor de Rode Duivels om Cristiano Ronaldo en co klein te krijgen. Thorgan Hazard man van de match, al konden we gelukkig ook weer rekenen op een meesterlijke Thibaut Courtois.