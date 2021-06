Zorgen voor Rode Duivels: Kevin De Bruyne geblesseerd van het veld na smerige tackle

De Rode Duivels strijden momenteel nog volop tegen Portugal om de kwartfinale van het EK te halen, maar als dat lukt, is er mogelijk toch een kleine domper op de feestvreugde. Kevin De Bruyne moest kort na de pauze immers noodgedwongen gewisseld worden omwille van een enkelblessure. De dader, João Palhinha, kreeg er geel voor. Hij was eerder in de wedstrijd al weggekomen bij een duidelijke trekfout op Romelu Lukaku.

Kevin De Bruyne werd zondag tijdens België-Portugal drie minuten na rust gewisseld. De spelmaker van de Rode Duivels liep vlak voor de pauze een blessure aan de linkerenkel op na een overtreding van Joao Palhinha. Die gleed De Bruyne van achteraan onderuit. Onze landgenoot kwam daarbij slecht neer.

De Bruyne probeerde in de tweede helft nog te starten, maar na drie minuten ging hij zitten en gaf hij aan dat hij niet meer verder kon. Dries Mertens werd zijn vervanger. De Duivels begonnen de tweede helft met een 1-0 voorsprong na een knappe goal van Thorgan Hazard (42.).

Voor De Bruyne is de enkelblessure een nieuwe tegenvaller. Hij miste eerder op dit EK al de eerste groepsmatch tegen Rusland (3-0 zege) nadat hij eind mei tijdens de verloren finale van de Champions League tegen Chelsea (1-0) breuken in de neus en linkeroogkas opliep. Tegen Denemarken (2-1 zege) viel hij bij de rust in en was hij de uitblinker met een goal en een assist en tegen Finland (2-0 zege) stond hij voor het eerst aan de aftrap.(b)

© ISOPIX

© BELGA

Axel Witsel ontsnapte eerder in de eerste helft bij deze tackle van João Moutinho:

© EPA-EFE

© BELGA