Nederlands bondscoach De Boer is heel teleurgesteld: “Dit geeft een ongelooflijke kater”

Bondscoach Frank de Boer wilde na de dramatische uitschakeling van Nederland op het EK voetbal tegen Tsjechië (0-2) niet over zijn eigen toekomst bij Oranje praten. “Daar ga ik nu geen antwoord op geven”, zei De Boer. “Daar ga ik rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater en hetzelfde geldt voor de spelers en voor onze fans. Deze afloop is heel teleurstellend, iedereen had bij dit toernooi voor ons een heel andere route in zijn hoofd.”