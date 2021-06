Ringo Starr bereikt overeenkomst met fabrikant seksspeeltjes over merknaam

De drummer van The Beatles was in 2019 een zaak begonnen tegen de makers van een seksspeeltje met de naam Ring O. Die zet hij nu stop.

Ringo Starr vond dat de merknaam Ring O te veel leek op zijn eigen naam en hij vreesde dat dat voor verwarring zou kunnen zorgen. In zijn klacht haalde de tachtigjarige drummer aan dat ‘Ring O’ zijn reputatie zou schaden als het door de autoriteiten zou goedgekeurd worden als merk. Intussen zou hij de juridische procedure stop gezet hebben. Volgens Britse media is de muzikant met de fabrikanten tot een overeenkomst gekomen.

De BBC kon eerder de gerechtsdocumenten uit 2019 al inkijken. Daarin voerde Starrs advocaten, nochtans, aan dat ‘klanten zouden kunnen geloven dat de seksspeeltjes een nieuwe onderneming van hem zouden zijn. Daarmee wil Ringo Starr niet geassocieerd worden. Hij wil niets met de goederen te maken hebben.’

De fabrikanten hebben nu in de overeenkomst beloofd dat ze ‘alle activiteiten die zouden kunnen leiden tot verwarring’ tussen het product en de muzikant ‘zullen vermijden’. Ook komt er een spatie tussen ‘Ring’ en ‘O’ in hun merknaam. De fabrikanten beloven de naam Ringo Starr niet te ‘degraderen, bevlekken of kleineren’. Ze mogen ook niet refereren aan Starr of insinueren dat hij iets met het speeltje te maken heeft.

De ‘Ring O’ is een penisring en maakt deel uit de Screaming O-collectie waarvan wereldwijd 25 miljoen producten verkocht zijn.