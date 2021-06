Met de Hoeselt Run is een nieuwe en wellicht definitieve start gegeven van het stratenloopcircuit na alle corona-perikelen. In Hoeselt vertrokken deelnemers, verspreid over de drie afstanden van 5 en 10 km en 10 miles, in golven van 100 lopers waardoor opnieuw een echt wedstrijdgevoel gecreëerd werd.