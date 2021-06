Defensieve kopzorgen bij Frankrijk: wereldkampioen mist al zeker drie spelers tegen Zwitserland

Frankrijk moet maandag in de achtste finales van het EK voetbal tegen Zwitserland mogelijk vier spelers missen, waarbij drie verdedigers. Verdedigers Lucas Digne en Jules Koundé en aanvaller Marcus Thuram zijn al zeker niet beschikbaar en ook voor verdediger Lucas Hernández komt de wedstrijd in Boekarest mogelijk nog te vroeg. “Maar misschien haalt hij het nog”, zei Deschamps zondag op zijn persconferentie over de verdediger van Bayern München.

Indien ook Hernández niet kan aantreden tegen Zwitserland, overweegt Deschamps een defensie met drie te formeren in plaats van vier spelers. Vooral op linksachter is het immers behelpen. “Dat is zeker een mogelijkheid”, aldus de coach van de wereldkampioen.

Volgens centrale verdediger Raphaël Varane van Real Madrid heeft Deschamps al met de spelers gesproken over een verdediging met drie spelers. “De bondscoach staat altijd open voor discussies over onze tactiek en opstelling. Hij wil graag feedback van ons hebben. Hij wil dat we ons goed voelen in het veld.”