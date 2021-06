Klopjacht op ‘idioot’ die tientallen Tourrenners ten val bracht, en intussen vraagt iedereen zich af: wat bezielde haar?

In Frankrijk is de jacht geopend op de vrouw die zaterdag tijdens de eerste etappe de val van vijftig renners veroorzaakte. De Tour-directie deed aangifte, haar hangt op z’n minst een boete van 1500 euro boven het hoofd. En ondertussen vraagt iedereen zich af: wat bezielde haar?

Met zelf geknutseld bord op tv

De vrouw stond langs de weg op ruim 40 kilometer van de finish, ter hoogte van het Bretonse dorp Saint-Rivoal. Ze leek niet voor de renners te komen, maar om haar zelf geknutselde bord op tv te laten zien. Met een groot stuk karton met daarop de tekst ‘Allez Opi Omi’ (Duits voor ‘opa en oma’) stapte ze half de weg op. Renner Tony Martin zag haar niet en reed er vol tegenaan. Hij ging als eerste onderuit, vervolgens viel nog een vijftigtal coureurs. De Duitser Jasha Sütterlin moest daardoor op de startdag al afhaken.

De bezoekster, in gele regenjas en met zonnebril op, ging er gauw vandoor toen ze doorhad wat het gevolg was van haar actie. Het duurde even voordat agenten ter plekke waren. Er stonden op dat deel van de route geen gendarmes, omdat het een ongevaarlijke plek was. Door de kluwen van gevallen wielrenners konden zij er niet bij komen.

‘Ontoelaatbaar gedrag’

De directie van de Tour heeft aangifte gedaan tegen de vrouw, volgens Franse media een Duitse toeschouwer. De politie riep via Facebook getuigen op zich te melden. Het parket van Brest zoekt haar nu vanwege het ‘onopzettelijk toebrengen van verwondingen’.

“De politie van Quimper zit op de zaak”, liet vice-Tour-directeur Pierre-Yves Thouault aan Franse media weten. ,”Het lijkt lastig te worden, want deze vrouw was alleen. De beelden op tv zijn niet precies genoeg om haar te identificeren.”

‘Per se aangifte doen’

“We wilden per se aangifte doen”, aldus Thouault. “Door dit voorbeeld willen we laten zien dat je niet zomaar kunt doen waar je zin in hebt en dat de renners de enige vedetten van de tocht zijn.” Hij sprak van ‘ontoelaatbaar gedrag’.

“Er moeten veiligheidsregels in acht genomen worden. Niet de weg oversteken, geen selfies maken. Deze houding vind ik echt idioot. De Tour moet een feest blijven, en dat wordt nu verpest door de houding van een heel kleine minderheid.”

Een van de grootste valpartijen

Het is een van de grootste valpartijen uit de geschiedenis van de Tour. Tony Martin raakte het asfalt met zijn hoofd, maar stapte later gewond en al weer op de fiets. Achter hem gingen de renners als dominosteentjes om en ontstond een grote chaos. Julian Alaphilippe, die later de etappe zou winnen, bleef overeind, maar liep wel vertraging op.

Alle coureurs reden uiteindelijk verder, behalve de Duitser Jasha Sütterlin. Hij stond huilend van wanhoop in de greppel naast de weg en moest opgeven. Vlak voor de finish ontstond weer een grote valpartij, deze keer doordat een renner met zijn wiel dat van een ander raakte.

Cel en boete bij opzet

Als de vrouw onopzettelijk gehandeld heeft, kan ze een boete van 1500 euro krijgen. Als ze expres de Tour verstoorde en renners ten val wilde brengen, is de straf een stuk hoger: een jaar cel en een boete van 15.000 euro. Als Sütterlin aangifte tegen haar doet, kan dat ook tot een straf leiden.

Toch blijkt uit de geschiedenis dat Tour-verstoorders meestal niet erg streng worden aangepakt. In 2018 viel Vincenzo Nibali van zijn fiets door een fan die met z’n telefoon bezig was. De coureur deed aangifte, maar daar gebeurde niets mee. In 1999 viel Giuseppe Guerini door toedoen van een toeschouwer – de twee schudden elkaar de hand en daarmee was de zaak afgedaan.

Eddy Merckx gestompt

In 1975 had een toeschouwer renner Eddy Merckx in zijn buik gestompt. Deze 55-jarige Fransman kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf, moest een franc aan symbolische schadevergoeding betalen en mocht twee jaar niet komen kijken. Merckx was favoriet, maar eindigde die Tour uiteindelijk als tweede – maar een dag na de vuistslag brak hij ook nog een jukbeen.