Hasselt

In Hasselt kan je deze zomer terecht voor live muziek. Zo slaan Muziekodroom en Pukkelpop de handen in elkaar om het event ZomerKwartier te organiseren. Vanaf half juli verrijst er zo aan de Muziekodroom in Hasselt een open air muziekclub. De hele zomervakantie wordt het dé plek voor concerten en feestjes of om gezellig wat te hangen met vrienden bij een drankje en veel muziek.