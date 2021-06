Rani Rosius heeft net geen dubbelslag behaald op het BK atletiek in Gent. De Genkse atlete was op de 100m in 11.39 overduidelijk de snelste. Op de 200m evenaarde de AVT-atlete met 23.49 haar gisteren in de reeksen gelopen persoonlijk record wat haar een zilveren medaille opleverde. Imke Vervaet eiste met 23.30 de Belgische titel op.