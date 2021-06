Wat een stunt: YouTubers breken wereldrecord met geweldig eerbetoon aan Wout van Aert

De Tour de France is begonnen, en dat betekent ook dat de YouTube-fenomenen van Tour de Tietema weer van de partij zijn. Bas Tietema en zijn kompanen zorgden in de voorbije twee Rondes van Frankrijk al voor geweldige video’s waarin ze telkens een uitdaging aangaan. Ze begonnen de editie van 2021 alvast spectaculair: ze ontvouwden tijdens de tweede etappe een gigantisch spandoek gericht aan Wout van Aert en braken daarmee ook een wereldrecord, want met 1.605 vierkante meter (!) gaat het om het grootste kunstwerk op canvas ter wereld.