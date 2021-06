Mathieu van der Poel barst in tranen uit tijdens interview na dubbelslag in Tour

Mathieu van der Poel heeft het geflikt na amper twee dagen in zijn eerste Tour de France: ritwinst én geel. De Nederlander droeg zijn zege natuurlijk op aan zijn legendarische grootvader Raymond Poulidor, die eind 2019 overleed. Toen Van der Poel tijdens het flashinterview er een vraag over kreeg, barstte hij in tranen uit.

“Ik heb geen woorden hiervoor. Ik heb een beetje gegokt en op de eerste beklimming al alles gegeven, omdat ik wist dat ik die bonificaties nodig had als ik nog het geel wou pakken. Het is ongelooflijk”, zei Van der Poel.

Toen de vraag kwam aan wie hij dacht toen hij over de streep kwam, hield de Nederlander het niet meer droog. “Ik dacht natuurlijk aan mijn opa”, was het enige dat Van der Poel nog kon uitbrengen. Zijn opa Raymond Poulidor overleden bijna twee jaar geleden en is één van de grote legendes van de Tour, hoewel hij nooit de gele trui won. Poulidor werd tijdens zijn illustere carrière maar liefst drie keer tweede en vijf keer derde in de Tour.

Even daarvoor werd MVDP al gefeliciteerd door zijn team: