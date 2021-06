Diepenbekenaar Ben Hermans (Israël Start-Up Nation) is zondag als derde geëindigd in de Grote Prijs van Lugano, een eendagswedstrijd van het niveau 1.1 in de gelijknamige stad in Italiaanssprekend Zwitserland. Na een wedstrijd van 184 kilometer ging de zege naar de Italiaan Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).