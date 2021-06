Max Verstappen deelt nieuwe tik uit aan Lewis Hamilton in GP van Stiermarken

Mocht u er nog aan twijfelen: Max Verstappen verkeert in de vorm van zijn leven. De Nederlander met Vlaamse roots won nu ook de GP van Stiermarken, nota bene een thuisrace voor zijn Red Bull-team, en is zo weer steviger leider in het WK. Lewis Hamilton beperkte de schade maximaal door tweede te worden en de snelste ronde te rijden, Valtteri Bottas werd in de andere Mercedes derde.

Wat voorafging...

Hoofdstuk acht van het Formule 1-seizoen 2021 bracht de piloten naar de Red Bull Ring voor de GP van Stiermarken. Geen Grote Prijs van Oostenrijk, vraagt u zich af? Jawel hoor: die wordt over één week op hetzelfde circuit gereden. Voor het tweede opeenvolgende jaar werd immers geopteerd om de Red Bull Ring twee races te laten organiseren. Door corona kan het allemaal.

Met een dubbele thuisrace voor de boeg rook Red Bull een kans om de leiding in beide wereldkampioenschappen opnieuw uit te breiden. Max Verstappen won in 2018 en 2019 al op de Red Bull Ring en zette op zaterdag al een stap naar een derde zege door zijn derde opeenvolgende polepositie te scoren. Grote rivaal Lewis Hamilton (Mercedes) begon meteen achter hem op plek twee.

Hoe verliep de start?

Verstappen behield zijn leidersplaats voor Hamilton, Lando Norris, Sergio Pérez en Valtteri Bottas, maar achter dat vijftal liep het fout. Charles Leclerc raakte Pierre Gasly even aan op het rechte stuk na de eerste bocht. Het resultaat: een beschadigde neus voor Leclerc en een lekke linkerachterband voor Gasly, die vervolgens ook nog een aanvaring had met Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi.

Na de hectische eerste ronde reed Verstappen beetje bij beetje weg van Hamilton, terwijl beide heren de achtervolgers ter plekke lieten. Norris kon zijn derde plaats enkele rondes vasthouden, maar moest Pérez en Bottas al snel voorbij laten.

Buiten de top zes ontstond intussen een interessant treintje: Fernando Alonso fungeerde op plek zeven als locomotief en werd gevolgd door de verbazende George Russell (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Sebastian Vettel (Aston Martin), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en Daniel Ricciardo (McLaren).

Hoe kwam de zege tot stand?

Door pure snelheid: de combinatie Verstappen-Red Bull bleek gewoon niet te houden tijdens de GP van Stiermarken. Lewis Hamilton bleef nog enigszins in de buurt, maar hij kon de Nederlander geen moment bedreigen.

Mercedes slaagde er wel in om met twee wagens op het podium te eindigen. Daar had het een foutje van Red Bull voor nodig tijdens de pitstops, iets wat we niet van het Oostenrijkse team gewend zijn. Toen Sergio Pérez vers rubber kwam halen, ging de linkerachterband er niet al te vlot op: dat kostte de Mexicaan kostbare tijd, want toen Valtteri Bottas een ronde later zijn pitstop maakte, kwam hij op plek drie weer naar buiten.

Verstappen reed dus onbedreigd naar de zege voor Hamilton. Red Bull probeerde nog een alternatieve strategie met Pérez in de slotfase, maar de Mexicaan kon Valtteri Bottas de derde plek niet meer ontfutselen. Lando Norris eindigde als best of the rest op plaats vijf, voor de beide Ferrari’s van Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc - die met een bijzonder knappe inhaalrace zijn foutje uit de eerste ronde goedmaakte. Lance Stroll, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda gingen met de laatste punten lopen.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Het Formule 1-publiek is dit jaar al verwend geweest, maar in Oostenrijk was er van echte spanning eigenlijk nooit sprake. Verstappen won de race met sprekend gemak en ook in het gevecht om de resterende podiumplaatsen ontbrak spankracht. Gelukkig zorgden de piloten in het middenveld nog voor entertainment, met Charles Leclerc op kop.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Lewis Hamilton en Mercedes opnieuw een tik hebben geïncasseerd in het WK: het is al de vierde opeenvolgende zege voor Red Bull, en de derde in vier races voor Verstappen. Die leidt nu het kampioenschap met 19 punten voorsprong op Hamilton. Kan de Brit volgende week punten goedmaken tijdens de tweede race op de Red Bull Ring?