De 37-jarige Fransman Sébatien Ogier (Toyota Yaris) heeft zondag in Kenia de zesde rally in het wereldkampioenschap gewonnen. De WK-leider en zevenvoudige wereldkampioen had 21.8 voor op zijn Japanse teamgenoot Takamoto Katsuta. De Estlander Ott Tânak (Hyundai i20) werd op 1:09.5 derde.