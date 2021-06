Nacer Chadli dan toch afgereisd naar Sevilla, onduidelijk of hij gaat spelen

Nacer Chadli is dan toch aangesloten bij de Rode Duivels in Sevilla voor de wedstrijd tegen Portugal. Zaterdag bleef Chadli nog in Tubeke om uit te zieken en reisde de selectie zonder hem naar Sevilla. “Hij is niet fit genoeg om te spelen” klonk het, maar nu lijkt hij toch voldoende hersteld.

De kans bestaat dat Nacer Chadli in de 1/8ste finale tegen Portugal toch nog in actie komt. Nochtans had Martinez gezegd dat er weinig kans bestond dat Chadli de groep nog zou vervoegen. “Hij was vrijdag ziek, maar we dachten dat het vandaag beter zou zijn. Dat bleek niet het geval. Het zou kunnen dat hij ons morgen nog achterna vliegt, al zal dat eerder niet het geval zijn. Het lijkt me geen goede optie na twee dagen zonder op volle kracht te kunnen trainen. We zullen zien” zei de bondscoach zaterdag op de persconferentie.

Nu wijst alles erop dat Chadli zich voldoende fit voelt om toch nog te kunnen spelen, niet als basisspeler maar misschien wel als invaller. Bij eventuele verlengingen kan de bondscoach elke extra kracht gebruiken. Het blijft wel afwachten hoe Chadli er fysiek voor staat, nadat hij de laatste groepstrainingen van vrijdag en zaterdag miste.

Naast de komst van Chadli werd ook aangekondigd dat de Rode Duivels nog na de wedstrijd tegen Portugal terugvliegen naar België.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()