Geen zorgeloze aanloop voor Duitsland naar clash met Engeland: Gündogan en Rüdiger ontbreken op training

De Duitse bondscoach Joachim Löw kent geen zorgeloze aanloop naar de kraker van dinsdag (18 uur) in de achtste finales van het EK voetbal op Wembley tegen Engeland. Verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea) en middenvelder Ilkay Gündogan (Manchester City) moesten de training zondag immers laten schieten.

Rüdiger heeft last van een verkoudheid en werkte op het trainingskamp in Herzogenaurach individueel. Gündogan trainde niet wegens een hoofdblessure. Ook zaterdag deed hij het al kalmer aan. Volgens de Duitse voetbalbond (DFB) zal het duo maandag wel mee de verplaatsing naar Londen maken.

Zaterdag raakte al bekend dat Thomas Müller, die pijn had aan de knie, fit raakt voor de clash met Engeland. Lukas Klostermann staat wel nog aan de kant. De verdediger van Leipzig is out met een spierblessure.