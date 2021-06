Zanger en gitarist Måneskin kussen innig op het podium als statement: “Love is never wrong”

Tijdens een optreden in Polen maakte Måneskin een duidelijk statement. — © ISOPIX

Tijdens een optreden in Polen maakten Songfestivalwinnaars Måneskin een duidelijk statement richting Viktor Orbán. Frontman Damiano en gitarist Thomas gaven elkaar een innige kus op het podium. “Love is never wrong”, klonk het luidkeels.

Ook tijdens hun optreden op het Eurovisiesongfestival kusten de groepsleden van de Italiaanse rockband Måneskin elkaar al eens. Maar dat zanger Damiano David en gitarist Thomas Raggi elkaar net tijdens een optreden in Polen innig kusten voor het oog van de camera’s, is geen toeval. De Poolse LGTBQIA+-gemeenschap heeft het immers niet beter dan die in Hongarije, waar recent een nieuwe wet werd ingevoerd die zogezegde ‘homopropaganda’ verbiedt voor minderjarigen.

“Iedereen moet dit zonder angst kunnen doen”, riep de zanger na de kus. “Iedereen moet volledig vrij zijn om te zijn wie ze fucking willen zijn. Love is never wrong.” De zaal barstte uit in gejuich. Het filmpje wordt intussen gretig gedeeld op sociale media.