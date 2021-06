Hasselt

Eén zonnige zondagvoormiddag volstond om de brug die Kuringen-centrum met Kuringen-Heide verbindt over het Albertkanaal af te breken. Dat gebeurde onder flinke belangstelling. In de komende dagen worden ook de bruggenhoofden aan beide zijden opgeruimd. Intussen is ook de aanbesteding voor de 5 bruggen die nog niet verhoogd zijn, gestart.