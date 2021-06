Een 44-jarige man is zondag betrapt op rijden onder invloed van speed in de Tipstraat. Hij verloor meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen. Hij gebruikte ook zijn smartphone achter het stuur. De man mag het later gaan uitleggen bij de politierechter. In de Kruisbosstraat bleken dan weer vier voertuigen niet in orde met de tuningwetgeving. De eigenaars kregen een pv van waarschuwing. siol