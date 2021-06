Op het terrrein waar Gielen containers gevestigd was, is een PFOS-vervuiling gemeld. — © rapo

Kortessem

Er is een PFOS-vervuiling vastgesteld op de voormalige site van containerbedrijf Gielen in Kortessem. De gemeente is hiervan vrijdag op de hoogte gebracht en komt maandag ter plaatse om de zaak te onderzoeken.