Eline Berings mag na eerste dag op BK atletiek nog altijd dromen van afscheid in Tokio

Het afscheidsjaar van Eline Berings is voorlopig nog geen overdonderend succes. Op drie dagen van het afsluiten van de olympische kwalificatie is ze teruggevallen naar plaats 44 op de olympische ranking, terwijl alleen de top 40 naar Tokio mag. Maar na een meer dan degelijke prestatie in de reeksen van het BK atletiek mag Berings toch nog hopen om zich zondag tijdens de finale in de olympische selectie te lopen.