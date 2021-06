Thierry Neuville moet ondanks leidersplaats opgeven in Safari Rally nadat hij steen raakte: “Hartbrekend”

Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) rijdt na twee ritten aan de leiding. De Japanner heeft acht tienden voorsprong op zijn Franse teamgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris).

Met bijna één minuut voorsprong begon Neuville als leider aan de slotdag. De laatste vijf ritten van deze uitputtende en onvoorspelbare wedstrijd waren aangekondigd als de zwaarste van de rally. “Maar ze zijn wel mooi”, zei Neuville zaterdagavond. De Belg zal er nu wel anders over denken. Halfweg de 11,33 km lange openingsrit botste hij op een steen en spatte zijn droom om de Safari te winnen uit elkaar.

“De schokbreker rechtsachter”, stelde een ontdane Neuville, toen hem in het servicepark naar de oorzaak van zijn opgave werd gevraagd. “Het lijkt er op dat het ding het gewoon begeven heeft, niemand kan met de vinger worden gewezen. Pech, zeker? Niemand verdient dit. Eigenlijk had het team de laatste drie rally’s moeten winnen – verdienen te winnen zelfs – maar nu blijven we met lege handen achter. Het wordt niet makkelijk, maar voor de volgende rally (Estland half juli, red.) zullen we opnieuw gemotiveerd aan de start staan.”

Hyundai Motorsport bevestigde de opgave via twitter: “Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe moesten na KP14 als leider in de Safari rally opgeven met een kapotte ophanging rechts achteraan.” Neuville retweette het bericht en voegde eraan toe: “hartbrekend”. Na vier derde plaatsen en een opgave in Portugal, waar hij wel nog vier punten scoorde in de powerstage, scoort Neuville nu geen punten. Het is een mentale tik voor Neuville, die in de WK-stand al 29 punten moest goedmaken op Ogier, die nu tweede is en met zijn teamgenoot strijdt om de zege.