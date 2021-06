Amerikaanse Gabby Thomas loopt op twee na snelste 200 meter in geschiedenis

De 24-jarige Amerikaanse sprintster Gabrielle “Gabby” Thomas heeft zaterdag de op twee na snelste tijd in de geschiedenis gelopen op de 200 meter. Op de Amerikaanse trials in Eugene (Oregon) finishte ze in 21.61.

Alleen haar landgenote Florence Griffith-Joyner was in het verleden al sneller. Op 29 september liep Griffith-Joyner de afstand op de Olympische Spelen in Seoel in de halve finales in 21.56 en in de finale scherpte ze dat wereldrecord nog aan tot 21.34.