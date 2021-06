Twee voertuigen vermoedelijk in brand gestoken in Hechtel

De brandweer Noord-Limburg is zondag rond 1.30 uur uitgerukt naar de Kamperbaan in Hechtel. Daar waren een bestelwagen en een auto in brand gevlogen. De bestelwagen stond in lichterlaaie en brandde vooraan helemaal uit. Het achterste deel kon door de brandweer gevrijwaard worden. De auto kon geblust worden door de buurtbewoners, waardoor de schade beperkt bleef. Aangezien de twee branden ontstonden aan de banden en de voertuigen 100 meter uit elkaar stonden, gaat het om een vermoedelijke brandstichting. De politie Kempenland kwam ter plaatse. siol