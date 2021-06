Eerste keer duizenden fans langs de kant, twee massale valpartijen in Tour de France: “Na anderhalf jaar zonder moeten we de hectiek en publiek weer gewoon worden”

Er bestaan weinig zekerheden in de Tour, maar een grote valpartij op dag één is helaas jaarlijkse kost. Dit jaar waren het er zelfs twee. Op 47 kilometer van de streep gingen 62 renners tegen de vlakte, veertig kilometer later lagen nog eens veertig collega’s tegen de grond. De renners wijzen naar het publiek langs de kant van de weg, maar ook naar zichzelf: “Het zijn altijd dezelfden die er als eerste op knallen.”