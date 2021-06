In Schakkebroek wordt dit weekend kermis gevierd. De kramen staan in de buurt van de kerk.

Om de kermis veilig te laten verlopen, geldt een beperking van het verkeer in het centrum. De snelheid is er beperkt tot 20 km per uur en het centrum is ook beperkt tot plaatselijk verkeer. Voor ander vervoer geldt er een omleiding. De regeling geldt vandaag en ook morgen, maandag. LW