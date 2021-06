Vandaag Smikkeltocht in Herk-de-Stad

Je hebt de keuze uit twee routes. De eerste route is 40 km lang, de tweede 60 km. Inschrijven is wel vereist. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon. In ruil voor je deelnamekaart ontvang je een goodiebag en de routebeschrijving. De routebeschrijving is verkrijgbaar op papier en als gpx-bestand waardoor je de route via je gps kan volgen. Het aantal deelnamekaarten dat voor de goodiebag in aanmerking komt, is wel beperkt. Als alle goodiebags de deur uit zijn, kan je toch nog aan de Smikkeltocht deelnemen. De deelnameprijs bedraagt dan 2 euro. Voor dat bedrag ontvang je een routebeschrijving en een stukje fruit. De opbrengst gaat naar Wens Ambulancezorg Limburg. Info en inschrijven op www.herk-de-stad.be/smikkeltochten. LW