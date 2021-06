Kartwedstrijd onder vrienden ontsierd door spectaculair ongeval: jongen meters in de lucht gekatapulteerd — © ViralHog via KameraOne

Een wedstrijdje karten onder vrienden is in de Spaanse hoofdstad Madrid flink misgelopen. Na een bocht fout te hebben ingeschat, werd een van de kerels via de vangrail en een andere kart in de lucht gekatapulteerd. De jongen overleefde de crash, maar bleef niet ongedeerd: hij kwam ervan af met een gebroken arm.