Dat is schrikken: man maakt wandeling met zijn zoon en valt opeens in diepe put — © KameraOne

Een gepensioneerde man raakte woensdag tijdens een wandeling met zijn zoon in een erg benarde situatie verzeild. Op weg naar een lokale markt in de Thaise provincie Changwat Chachoengsao viel hij plots in een diepe put. Nadat hij de hulp kreeg van vier omstanders, werd hij uit zijn lijden verlost.