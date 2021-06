Herentals

In het onderzoek naar de moord op juf Mieke Verlinden (59) uit Herentals gaan de speurders een reeks bijkomende DNA-stalen afnemen en onderzoeken. Daarbij komen mannen in beeld die een kind hebben, dat bij juf Mieke in de klas heeft gezeten. De uitnodiging voor de DNA-test is evenwel nogal ongelukkig geformuleerd en roept vragen op.