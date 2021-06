De toeschouwer die in Saint-Cadou een zware valpartij veroorzaakte in de openingsrit van de Tour de France, komt er niet zomaar vanaf. Organisator ASO dient een klacht tegen onbekenden in. De vrouw met het bord ‘Allez Opi-Omi’ houdt dus sowieso een nachtmerrie over aan dit incident, waarbij de Duitser Jasha Sütterlin van Team DSM uit de Tour moest stappen. De dame is spoorloos.