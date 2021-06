Bilzen

Een ex-werknemer van fruit- en groentewinkel Het Hofke in Bilzen is vrijdagavond onder invloed van amfetamines zijn achterstallig loon met geweld komen opeisen. Hij en zijn vier kompanen bedreigden de uitbater en het personeel met een hamer en een mes en gingen ervandoor met geld. De politie kon de daders al snel vatten in Diepenbeek.