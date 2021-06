Jan Vertonghen (34) speelt in de 1/8ste finale zijn 130ste interland. Zijn allereerste in 2004 was tegen Portugal, zijn 100ste was ook tegen Portugal. Hij won geen één van de twee. Straks wil de verdediger wel komaf maken met Ronaldo en co. Zeker nu hij bij Benfica voetbalt en zijn kinderen op school enigszins gebrainwasht worden. “Ze zullen toch een Belgisch shirt aantrekken, hoor.”