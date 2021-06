Zanger Wes (57) van wereldhit Alane overleden

De Kameroense zanger Wes is op 57-jarige leeftijd overleden. De zanger scoorde een wereldhit met het nummer Alane in 1997.

Wes Madiko, zoals de zanger voluit heet, overleed aan een infectie die hij opliep in het ziekenhuis. Hij lag daarvoor al enkele dagen in coma.

In 1997 scoorde de Kameroener een wereldwijde hit met het nummer Alane. Er werden zo’n tien miljoen singles van het nummer verkocht. Ook onder de jongere generatie kreeg Wes grote bekendheid toe hij samen met dj Robin Schulz het nummer in een nieuw jasje stak. In 2020 kwam de remix uit.