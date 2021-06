Niet enkel toeschouwer aan de basis van grote valpartij volgens Oliver Naesen: “Het zijn altijd dezelfden die er als eerste op knallen”

De grote valpartijen in de finale van de eerste Tourrit ontsierden het enthousiasme over de formidabele aanval van Julian Alaphilippe. Oliver Naesen ergerde zich niet alleen aan de dame die de eerste valpartij veroorzaakte, maar ook aan de renners die risico’s nemen. “We weten dat je in de Tour niet echt op de boord van de weg moet rijden. Zeker niet in de Tour. Dat is continu een bottleneck die voor je opengaat.” Philippe Gilbert kwam dan weer over de meet met bebloede handen.