Na een relatief eenvoudige zege tegen Wales, heeft Denemarken zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinale. Ondanks een moeilijke start, won het vlot met 0-2. Kasper Dolberg was de Deense held met twee goals. In het slot zorgden Joakim Maehle (ex-Genk) en Martin Braithwaite nog voor de 0-3 en de 0-4. In de volgende ronde wacht Nederland of Tsjechië.