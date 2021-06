De eerste meetresultaten uit Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen zijn bekend, zo laat het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) weten. Ze tonen geen zware verontreiniging aan in woonkernen, wel in agrarisch en natuurgebied in de omgeving van de 3M-site. Extra maatregelen zijn voorlopig niet nodig.