Een boom is het slachtoffer geworden van twee ruziënde buren in het Britse Sheffield.

De 56-jarige Bharat Mistry, de eigenaar van de boom, weigerde om de boom te verwijderen nadat zijn buren klaagden over de vele vogels die in de boom zaten. De buren lieten het daar niet bij en besloten om het heft in eigen handen te nemen. Ze lieten de helft die over hun oprit hing vakkundig verwijderen.

(tact)