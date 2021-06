Op de FIT Challenge in Gent is Nina Derwael onder haar normale niveau gebleven. Allround werd ze pas vierde en op haar brugoefening kwam ze ten val bij de afsprong. Ze kreeg slechts 13.900. Daarmee raakt ze in Tokio niet door de kwalificaties, maar in Gent krijgt ze zondag de kans om beter te doen in de finale. De beste Belgische was Maellyse Brassart, die allround derde werd en als beste naar de balkfinale gaat.