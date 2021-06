Wie is er bang van penalty’s? België verloor nog nooit een strafschoppenreeks in competitief verband en de Duivels hebben minstens vijf gepatenteerde penaltytrappers in de rangen. Maar wat gebeurt er als de nummers zes tot elf ook een strafschop moeten nemen, zoals laatst in de Europa League-finale gebeurde? We doken in de statistieken en voelden vier Rode Duivels aan de tand.