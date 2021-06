IJzersterke Alaphilippe grijpt gele trui in tumultueuze eerste etappe van de Tour de France

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) heeft de eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De wereldkampioen is bijgevolg ook de eerste geletruidrager in de Tour. De etappe werd opgeschrikt door een massale valpartij bij het ingaan van de finale, waarbij onder meer Wout van Aert werd opgehouden, én een zware valpartij op zeven kilometer van het einde waarbij oud-winnaar Chris Froome het grootste slachtoffer was.