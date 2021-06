Politie heeft nieuwe tactiek tegen waaghalzen op fiets: banden laten leeglopen

Het is door een filmpje van een verbaasde voorbijganger dat de nieuwe tactiek van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan het licht komt. Daar is immers op te zien hoe de fietsbrigade een jongere aan de kant heeft gezet in de voetgangerszone en er de banden van zijn fiets laat leeg lopen. Het is één van de maatregelen die worden genomen om waaghalzen een halt toe te roepen.

De voorbije weken werd er namelijk opgemerkt hoe jongeren steeds vaker op een wiel gingen rijden in de binnenstad. Daarbij brachten ze vaak automobilisten of voetgangers in de voetgangerszone in gevaar.

Navraag bij de politie bevestigt inderdaad de laatste nieuwe tactiek van onder andere de fietsbrigade in de hoofdstad. “Het is eerder uitzonderlijk, maar we kunnen inderdaad over gaan tot deze maatregel”, zegt Ilse Van de Keere aan Sudpresse. “We geven eerst een opmerking aan de fietsers. We zien echter vaak dat ze opnieuw op één wiel beginnen fietsen eens onze rug gedraaid is. Na akkoord met één van de officieren, laten we vervolgens hun banden wat leeglopen. Op die manier kunnen ze wel nog huiswaarts keren, maar is het niet meer mogelijk om gevaarlijke trucjes uit te halen.”