Pelt

Na maanden van stilte mogen koren in ons land weer samen repeteren. Op tien plaatsen in Vlaanderen organiseerde Koor en Stem daarom zaterdag sessies om de stemmen terug op te warmen. In Pelt gebeurde dat onder de enthousiaste begeleiding van de Lommelse sopraan Anja Van Engeland.