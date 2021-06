Over vijf dagen is Lionel Messi geen speler van Barcelona meer: “Normaal gezien tekent hij nog voor 1 juli voor twee jaar bij”

Zijn we in alle drukte om het EK niets vergeten? Volgende week woensdag is de laatste dag dat Lionel Messi (34) nog onder contract ligt bij zijn club Barcelona. De Catalanen hebben een contractverlenging voor twee jaar klaar liggen, maar nog niet alle details zijn afgerond. Dat zegt de Spaanse voetbaljournalist en Messi-specialist Guillem Balague op de website van de BBC.