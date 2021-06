Alexander Doom maakt indruk als snelste Tornado in reeksen 400 meter op BK atletiek

Alexander Doom heeft zaterdag in de reeksen van de 400 meter op het BK atletiek in Brussel in 46.04 met voorsprong de snelste tijd neergezet. Jonathan Sacoor en Dylan Borlée moesten bijna een seconde toegeven.

Schijnbaar op souplesse benaderde Doom zijn persoonlijk record tot op acht honderdsten. “Ik ben heel tevreden”, reageerde de West-Vlaming na afloop. “In de finale lijkt het mij doenbaar om met wat meer tegenstand rond de 45.70 uit te komen.” Sacoor liep de tweede tijd en scherpte met 46.92 zijn seizoensbeste aan. “De eerste 150 meter was al heel goed”, aldus Sacoor. “Aan het tweede deel van mijn race is nog werk, maar ik voel dat mijn vorm in stijgende lijn gaat sinds ik weer in België woon en bij Jacques Borlée train.” Dylan Borlée klokte 46.99.

Doom maakt geen kans meer op olympische selectie en zal zich op de aflossing moeten richten. Sacoor daarentegen is 37e op de olympische ranking, terwijl de beste 48 naar Tokio mogen. Dylan Borlée is 58e. Jonathan Borlée ontbreekt geblesseerd op het BK, Kevin Borlée opteert voor de 200 meter.

In de reeksen van de 100 meter liet Rani Rosius een uitstekende indruk. Ze benaderde met 11.37 haar persoonlijk record tot op vier honderdsten. Op de olympische ranking is ze 81e, terwijl de eerste 56 naar Tokio mogen. In de reeksen van de 110 meter horden benaderde Michael Obasuyi met 13.72 zijn seizoensbeste tot op twee honderdsten. Hij staat 40e op de olympische ranking en bezet daarmee de allerlaatste plaats die recht geeft op olympische selectie.