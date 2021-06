Thomas Müller wil ondanks lichte knieblessure spelen tegen Engeland: “Ben ervaren genoeg om hiermee om te gaan”

Thomas Müller voelt zich klaar voor een basisplaats in de kraker van de achtste finales van het EK voetbal, dinsdag (18 uur) op Wembley tegen Engeland. De 31-jarige aanvaller van Bayern München was de voorbije dagen op de sukkel met de knie.

Müller liep in het slot van de met 4-2 gewonnen match tegen Portugal op de tweede speeldag van EK-groep F een blessure op aan het kniekapsel. In de 2-2 draw tegen Hongarije op de derde speeldag startte hij daarom op de bank, en hij viel in de 67e minuut in.

“Het is niet zo dat de blessure me enorm hindert. Natuurlijk kun je dat wel in bepaalde situaties voelen”, zei Müller zaterdag vanop het trainingskamp van de Duitsers in Herzogenaurach. “Maar ik ben ervaren genoeg om ermee om te gaan. Ik zou niet getraind hebben, mocht ik echt problemen ondervonden hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er voor dinsdag geen problemen zullen zijn.”

Müller nam in Herzogenaurach dus deel aan de oefensessie, waarbij alleen Lukas Klostermann ontbrak. De verdediger van Leipzig is out met een spierblessure.