De Grote Jump is 34 meter hoog, 62 meter lang en ligt onder een hellingshoek van 30 graden. — © Chris Nelis

GENK

Dat het langer duurde dan verwacht heeft heel wat redenen maar uiteindelijk is zaterdag de Grote Jump van de dry slope in Genk officieel in gebruik genomen. Kicken op een hoogte van 34 meter, een lengte van 62 meter en een helling van 30 graden.