Hij richtte zich voornamelijk op vrouwen en in de vuilnisbak van de 24-jarige Somalische man, die vrijdagavond drie mensen dodelijk neerstak en vijf mensen verwondde in een winkel in het centrum van het Duitse Würzburg, is propagandamateriaal van IS gevonden. Naast zijn mentale toestand is volgens Duitse media een terroristisch motief dan ook een van de hoofdpistes die wordt onderzocht.