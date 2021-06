Milwaukee Bucks trekt stand gelijk in finale van Eastern Conference tegen Atlanta

In de finale van de Eastern Conference in de NBA is de stand na twee wedstrijden in evenwicht. De Milwaukee Bucks namen vrijdag met 125-91 de maat van de Atlanta Hawks en wisten zo de woensdag geleden 113-116 nederlaag uit.

Trae Young, in de eerste wedstrijd nog goed voor 48 punten, was deze keer helemaal niet bij de les; De spelverdeler van de Hawks leed heel wat balverlies, zag slechts één driepunter op acht pogingen binnen gaan en strandde op 15 punten. Daarmee was hij wel nog de topscorer van zijn team. Bij de Bucks blonken Giannis Antetokounmpo (25 punten, 9 rebounds, 6 assists) en Jrue Holiday (22 punten) uit.

De derde wedstrijd van de best of seven wordt zondag in Atlanta gespeeld.