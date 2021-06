Goed je koffers pakken zal deze zomer niet volstaan om voorbereid op reis te vertrekken. Je zal in veel gevallen ook over een coronapaspoort moeten beschikken. Vanaf maandag kan wie nog niet volledig is gevaccineerd daarvoor twee gratis PCR-testen aanvragen. Dit is alles wat je moet weten voor je in de auto, op de fiets, op de trein of het vliegtuig stapt.